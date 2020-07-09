Эксперт по судейским вопросам и арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Немецкий специалист остался недоволен назначением пенальти в ворота красно-белых. Главный судья встречи Сергей Лапочкин показал Тедеско последовательно две желтые карточки. Немец уходил в подтрибунное помещение, расталкивая арбитров и сотрудников стадиона, а также ударил по монитору ВАР.

— Поведение Тедеско — отдельная тема, — сказал Николаев в эфире «Матч ТВ». — В нашем чемпионате Доменико много раз получал карточки. Он очень эмоциональный тренер, такие тренеры по-хорошему могут заводить свою команду, но есть грани определенные. Понятно, что последние события в «Спартаке» не добавляют приятных эмоций Тедеско, но тем не менее есть грань, которую нарушать нельзя. А дальше нужно понимать, что он сказал главному судье. Думаю, что-то такое из ряда вон выходящее. Наверное, у Лапочкина был повод показать ему красную карточку вслед за желтой.

Эмоции — часть игры. Конечно, к ним нужно с пониманием относиться, но повторюсь: есть моменты, которые можно простить, провести профилактическую беседу, а есть ситуации, как эта. Когда уже не было возможности проводить беседу, тренер что-то наговорил судье, когда нельзя было оставить это без внимания.