"Енисей" обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе красноярского клуба отметились нападающие Александр Соболев и Александр Кутьин, у оренбуржцев отличился форвард Джордже Деспотович. При этом гости играли в меньшинстве с 64-й минуты: вторую желтую карточку получил полузащитник Григорий Чиркин.

"Енисей" набрал 16 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице. "Оренбург" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.

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Премьер-лига

25-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Соболев, 36 - с пенальти (1:0). Деспотович, 80 (1:1). Кутьин, 90+3 (2:1).

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Данченко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Комолов (Хубулов, 46), Торбинский (Семакин, 78), Огуде, Зотов (Кутьин, 85), Комков, Соболев.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (А.В.Козлов, 72), С.Козлов, Чуканов, Чиркин, Мишкич, Попович, Галаджан (Малых, 56), Сутормин, Деспотович.

Предупреждения: Попович, 31. Ойеволе, 32. Чиркин, 35. Сутормин, 45. Сиваков, 76. Хубулов, 84. Огуде, 90.

Удаление: Чиркин, 64 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко, Кобзев (оба - Москва).

25 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный".

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