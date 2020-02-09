Эмилиано Ригони: «Сейчас команда у «Зенита» более сильная и повзрослевшая»

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал, как питерская команда изменилась за полгода. Нападающий первую половину сезона провел за «Сампдорию» на правах аренды.

— Сейчас команда более сильная и повзрослевшая, — отметил аргентинец. — Она психологически сильнее, сконцентрирована на победе в чемпионате. Рост и прогресс заметен со стороны. Команда движется вперед — так и надо.

— В товарищеском матче с «Сабуртало» вы вышли под 16-м номером. Почему не привычная «десятка»?

— Так получилось. Не привезли футболку с 10-м номером, я взял 16-й. В чемпионате России буду носить «десятку».

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»