Эмилиано Ригони: «Музыка моей группы должна сдергивать с девушек нижнее белье!»

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал о своей музыкальной группе. Аргентинец умеет играть на пианино и синтезаторе.

— Группа называется Los Sacatangas, — начал Ригони. — На видеозаписи мы выступаем в клубе. Все ребята из группы — мои друзья детства. Мы всегда были в одной компании, они занялись музыкой профессионально, а я — для души. Тут я как раз играю на октападе, а не на синтезаторе, потому что в группе есть профессиональный пианист.

— Что такое Sacatangas? И почему у вас на эмблеме группы губы?

— Перевод немного вульгарный, ха-ха. Tangas — это фамильярное название для нижнего белья, а sacar — с испанского «снимать, сдергивать». Скажем так, музыка группы должна сдергивать с девушек нижнее белье!

— Правильно понимаю, что группа существует постоянно?

— Ага. Три-четыре раза в месяц выступает в Аргентине, в основном конкретно Кордове, откуда мы все родом. Это по сути профессия ребят.

— А вы как часто выступаете на концертах?

— Уже выступал шесть-семь раз. Если график группы совпадает с моим отпуском, и я нахожусь в Аргентине, то я не отказываюсь. Примерно пару раз в год выступаю.

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