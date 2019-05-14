Елена Фомина: "Признайте женский футбол как вид спорта. По накалу и эмоциям он не уступает мужскому"

Главный тренер женской сборной России и ЖФК "Локомотив" Елена Фомина поделилась мнением о дискриминации женщин в футболе.

– У нас такой менталитет. Нет пропаганды, нет рекламы, нет заинтересованности в том, чтобы открывались детские академии женского футбола, нет помощи со стороны мужских клубов, – приводит слова Фоминой "Лента.ру". – У нас никак не могут признать, что женщина ничем не хуже мужчины. Мы отстаем от Европы, от Америки, от Канады.

В футболе у нас те же правила, что и у мужчин. У нас же не овальный мяч или еще что-то. Отличие только в том, что женщины-футболисты и на поле, и за его пределами красивые. "Какой футбол? Пусть идет варить борщ!" – эти слова мужчины говорят от обиды. Они чувствуют конкуренцию.

Вопрос вот в чем: признайте женский футбол как вид спорта. И все. Ведь он такой же по накалу, по эмоциям, и даже насыщеннее. И создайте больше женских команд на базе мужских клубов – в "Зените" и "Спартаке", поскольку в "Локомотиве" и ЦСКА это уже сделали.

​Болельщиков, которые ходят на мужские матчи, легче будет привлекать к матчам женской команды, если она будет в структуре мужской. Красивые девушки играют в футбол, любят футбол – одни плюсы.