Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал о первом контракте в российском футболе с крупной иностранной компанией

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о первом контракте в российском футболе с крупной иностранной компанией и итальянском члене совета директоров бело-голубых.

— Parmalat был первой крупной иностранной компанией, которая пришла в российский футбол, — действительно так. И она была на футболках «Динамо», когда клуб в 1995-м выиграл последний на сегодня трофей. За то, что этот контракт состоялся, слова благодарности в первую очередь надо сказать нашему итальянскому учителю, которому в этом сентябре исполнилось 80 лет. Его зовут Франко Даль Чин, он привез в Европу первого бразильца — Зико, запустил тренерскую карьеру Карло Анчелотти в «Реджане», построил два стадиона — в Удине и Реджо-Эмилии, у него в «Реджане» играл Игорь Симутенков.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Даль Чин ведь даже был членом совета директоров «Динамо»?

— Да, это уникальный случай, и он пишет об этом в недавно вышедшей книге. Членами того первого совета директоров были Якушин, Царев, несколько позже — Валерий Газзаев. И Даль Чин. Он очень многому нас научил. Вот только кому дальше это оказалось нужно?

В одном резонансном интервью я сказал, что в «Динамо» все по Бисмарку. Хотя на самом деле эту замечательную фразу немецкий канцлер «одолжил» у известного шотландского философа и публициста Томаса Карлейла: «Революцию задумывают гении, проводят в жизнь фанатики, а результатами пользуются подонки». У интервьюера реакция оказалась хорошая: «А вы — кто?» — «Я — гений. Фанатик — Толстых. А подонки — те, кто после него много лет разрушал «Динамо». Не случайно мы скоро будем отмечать полвека последнего чемпионства, если Личка нас не спасет и не сделает чемпионом в этом или следующем сезоне. Клуб и его руководители надолго утратили справедливость, честность, порядочность — слишком дорогие качества для дешевых людей, которые, к сожалению, управляли клубом много лет.

0
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «Хоккейный «Спартак» идет первым, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там»

Гинер раскрыл секрет уверенности Акинфеева в себе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости