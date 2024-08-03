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Сегодня, 16:27

Дзюба — о преемнике в РПЛ: «Мой рекорд побьют мои сыновья»

Зарина Халимхонова
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Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто может побить его рекорд результативности в РПЛ.

— Кто ваш преемник? Какой футболист может побить ваш рекорд?

— Надеюсь, еще увеличу этот рекорд. А кто побьет? Мои сыновья, — сказал Дзюба «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю высшего дивизиона — 160 голов.

Артем Дзюба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 3
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 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

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