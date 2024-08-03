Дзюба — о преемнике в РПЛ: «Мой рекорд побьют мои сыновья»

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто может побить его рекорд результативности в РПЛ.

— Кто ваш преемник? Какой футболист может побить ваш рекорд?

— Надеюсь, еще увеличу этот рекорд. А кто побьет? Мои сыновья, — сказал Дзюба «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю высшего дивизиона — 160 голов.