Дюков — о назначении Опейкиной на матч под эгидой УЕФА: «Мы рады, считаем ее сильным судьей»
Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч под эгидой УЕФА между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.
— Как вы отреагировали на назначение Веры Опейкиной на матч Лиги наций?
— Замечательно, она получила назначение на матч, который будет в конце сентября. Это здорово. Мы рады. Считаем ее сильным судьей.
Матч Армения — Казахстан пройдет 26 сентября в Армении. Российские арбитры впервые за полтора года отработают матч под эгидой УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
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26 тур
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30 тур
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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