Дриусси и его девушка. Рождественский кадр
13:58
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем официальном Twitter фотографию со своей девушкой Ванессой.
У пары есть годовалая дочь Франческа.
23-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.
Feliz navidad para todos.?? ? pic.twitter.com/oAemrwERij— Sebasti?n Driussi (@SebadriussiOk) December 25, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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