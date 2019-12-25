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Дриусси и его девушка. Рождественский кадр

13:58
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем официальном Twitter фотографию со своей девушкой Ванессой.

У пары есть годовалая дочь Франческа.

23-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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