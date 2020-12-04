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Добровинский объяснил, почему будет консультировать адвоката избитого Широковым арбитра

16:47
Александр Добровинский. Фото Instagram
Александр Добровинский. Фото Instagram
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Юрист Александр Добровинский сообщил, что будет помогать Александру Островскому, адвокату арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-футболистом Романом Широковым. По его словам, он будет участвовать в консультировании стороны защиты судьи.

«Ко мне обратился адвокат Александр Островский с просьбой оказать ему поддержку в деле Романа Широкова. Я не мог ему отказать, поэтому да, я буду консультировать сторону, представляющую избитого арбитра», — прокомментировал Добровинский.

В августе 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Сергей Баюшкин)

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