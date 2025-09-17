Сычев — о Гном Гномыче: «Видел хайлайты, где он забивал. Саня в порядке!»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о футбольных навыках сына Евгения Плющенко Александра.

— Как вам Гном Гномыч?

— Вообще круто, я видел хайлайты, где он забивал.

— С каким футболистом можно сравнить Гном Гномыча?

— Саня вообще в порядке! Он сейчас еще чуть-чуть поймет этот формат, мне кажется, он будет вообще разрывать в медийке.

Ранее Плющенко-младший сообщил «СЭ» о желании попробовать себя в профессиональном футболе.