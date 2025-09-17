Мамаев рассказал о своей футбольной команде в Дубае: «Хотелось бы когда-то и до РПЛ добраться»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» рассказал о своей футбольной академии в Дубае.

— Академия — это бизнес или отдушина?

— Это скорее два в одном. В целом мы не воспринимаем ее как бизнес. В первую очередь как благое дело, с помощью которого можем участвовать в развитии детей. Я считаю, что это очень-очень важный момент. Да, мы зарабатываем, но это не самоцель. Важно, что проект не в стагнации или деградации, а делаем постоянно шаги вперед, открываем филиалы.

— Хотели бы создать свой клуб в России? По примеру Сергея Галицкого, в «Краснодаре» которого играли.

— Конечно, это была бы крутая история. Сейчас мы о чем-то можем судить на примере своей академии... Есть же и взрослая команда нашего бренда в Дубае, которая выступает в любительской лиге. Она, кстати, достаточно серьезного уровня. Там ирландцы, англичане, испанцы, итальянцы выступают своими командами.

Участвуют бывшие игроки английской премьер-лиги, серии А, ла лиги. Конечно, хотелось бы когда-то и до РПЛ добраться. Как я могу сказать нет?

Классно было бы, но насколько реально реализовать... Вопрос очень сложный.

В 2023 году экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев и нападающий «Динамо» Федор Смолов открыли собственную футбольную академию в ОАЭ.