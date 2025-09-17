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Мамаев рассказал о своей футбольной команде в Дубае: «Хотелось бы когда-то и до РПЛ добраться»

А. Абустин ,
Д. Барулев ,
М. Антонов
Павел Мамаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» рассказал о своей футбольной академии в Дубае.

— Академия — это бизнес или отдушина?

— Это скорее два в одном. В целом мы не воспринимаем ее как бизнес. В первую очередь как благое дело, с помощью которого можем участвовать в развитии детей. Я считаю, что это очень-очень важный момент. Да, мы зарабатываем, но это не самоцель. Важно, что проект не в стагнации или деградации, а делаем постоянно шаги вперед, открываем филиалы.

— Хотели бы создать свой клуб в России? По примеру Сергея Галицкого, в «Краснодаре» которого играли.

— Конечно, это была бы крутая история. Сейчас мы о чем-то можем судить на примере своей академии... Есть же и взрослая команда нашего бренда в Дубае, которая выступает в любительской лиге. Она, кстати, достаточно серьезного уровня. Там ирландцы, англичане, испанцы, итальянцы выступают своими командами.

Участвуют бывшие игроки английской премьер-лиги, серии А, ла лиги. Конечно, хотелось бы когда-то и до РПЛ добраться. Как я могу сказать нет?

Классно было бы, но насколько реально реализовать... Вопрос очень сложный.

Павел Мамаев.«Создать свой клуб в России по примеру Галицкого? Это была бы крутая история». Чем сейчас живет Мамаев?

В 2023 году экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев и нападающий «Динамо» Федор Смолов открыли собственную футбольную академию в ОАЭ.

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Павел Мамаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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