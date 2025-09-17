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Филатов — о ситуации с Бариновым: «Кто-то искусственно раскачивает лодку. Зачем?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— В этой ситуации я считаю, что все зависит от игрока. Знаю, что руководство «Локомотива» готово с ним продлить контракт. Но думаю, что игрок должен проявить инициативу и решить этот вопрос. Если он хочет остаться, думаю, руководство пойдет навстречу.

— Проявит инициативу в каком плане?

— Не понимаю, почему именно в данный момент возникает этот разговор о переходе. Кто инициирует? Сейчас все идет нормально. Команда играет хорошо, находится в лидирующей группе. Вопрос вообще надо по-другому ставить. Почему он возникает именно в этот момент. Вдруг Баринов должен или хочет перейти в ЦСКА. Вот это непонятно. Такие вопросы возникают, когда есть какая-то проблема: плохо играют, неудовлетворительные результаты. А сейчас почему? Или кто-то искусственно ее поднимает, раскачивает лодку. Зачем?

На его месте в ЦСКА сейчас, на мой взгляд, играют люди не слабее. Ему надо приходить, если пойдет, завоевывать место в составе. Оно не гарантировано. Деньги? Не думаю, что настолько больше предложат, чтобы был смысл менять «Локомотив» на ЦСКА. Здесь уже все родное. У каждого футболиста есть своя команда по характеру, по всему. Думаю, Баринов должен сам. Если он захочет остаться, клуб его оставит. Если хочет уйти, другой разговор уже.

Соглашение московского клуба с 28-летним россиянином действует до конца июня 2026 года.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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Дмитрий Баринов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Филатов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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