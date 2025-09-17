Филатов — о ситуации с Бариновым: «Кто-то искусственно раскачивает лодку. Зачем?»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.
— В этой ситуации я считаю, что все зависит от игрока. Знаю, что руководство «Локомотива» готово с ним продлить контракт. Но думаю, что игрок должен проявить инициативу и решить этот вопрос. Если он хочет остаться, думаю, руководство пойдет навстречу.
— Проявит инициативу в каком плане?
— Не понимаю, почему именно в данный момент возникает этот разговор о переходе. Кто инициирует? Сейчас все идет нормально. Команда играет хорошо, находится в лидирующей группе. Вопрос вообще надо по-другому ставить. Почему он возникает именно в этот момент. Вдруг Баринов должен или хочет перейти в ЦСКА. Вот это непонятно. Такие вопросы возникают, когда есть какая-то проблема: плохо играют, неудовлетворительные результаты. А сейчас почему? Или кто-то искусственно ее поднимает, раскачивает лодку. Зачем?
На его месте в ЦСКА сейчас, на мой взгляд, играют люди не слабее. Ему надо приходить, если пойдет, завоевывать место в составе. Оно не гарантировано. Деньги? Не думаю, что настолько больше предложат, чтобы был смысл менять «Локомотив» на ЦСКА. Здесь уже все родное. У каждого футболиста есть своя команда по характеру, по всему. Думаю, Баринов должен сам. Если он захочет остаться, клуб его оставит. Если хочет уйти, другой разговор уже.
Соглашение московского клуба с 28-летним россиянином действует до конца июня 2026 года.
Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1