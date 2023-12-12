Деограсия заявил, что не в курсе возможного ухода Веры из «Оренбурга» в «Локомотив»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» высказался о слухах о возможном уходе аргентинского нападающего Лукаса Веры в «Локомотив».

— Очень много слухов про возможный уход Веры в «Локомотив». Он покинет команду зимой?

— До меня доходило много слухов, в том числе и про Веру. Я знаю, что переговоры действительно были. Что происходит сейчас — не могу сказать. У меня нет информации, что он уходит от нас.

— То есть, замену искать не начали?

— У нас всегда есть кандидаты на замену игрокам. И речь не только про Веру. Мы всегда готовы к любому развитию событий. Если какой-то игрок от нас уходит, у нас есть варианты, кого можно пригласить на его место.

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.