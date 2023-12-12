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Отец Кокшарова: «Если Александр больше будет выходить на поле, то начнет прогрессировать»

Алина Савинова
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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, поделился мнением об игре своего сына в первой части сезона РПЛ.

«Александр в первой части сезона особо даже не играл. Мне как непрофессионалу казалось, что он сыграл в этих матчах неплохо, но профессиональную оценку его игре даст тренерский штаб. В любом случае у молодых игроков всегда так: чем больше игр, тем больше опыта, начинают прогрессировать. Если весной Александр больше будет выходить на поле, то он начнет прогрессировать», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний Кокшаров провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 2 гола в 3 играх FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-esli-vesnoi-aleksandr-bolshe-budet-vykhodit-na-pole-to-nachnyot-progressirovat-314465/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

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