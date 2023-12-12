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Спортдиректор «Ахмата» Газаев: «В команде будут усиления. Ряд футболистов, скорее всего, покинет клуб»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев ответил на вопрос о трансферных планах грозненцев.

«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа», — приводит Sport24 слова Газаева.

Также он рассказал, с какими игроками клуб собирается продлить контракты.

«Наш клуб намерен продлить контракты с Тимофеевым, Тодоровичем и еще некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта Богосаваца, то он еще действует полтора года», — добавил спортивный директор.

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603687-sportdirektor-akhmata-o-transferakh-v-komande-budut-usileniya-ryad-futbolistov-skoreye-vsego-pokinet-klub
Футбол
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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