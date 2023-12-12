Спортдиректор «Ахмата» Газаев: «В команде будут усиления. Ряд футболистов, скорее всего, покинет клуб»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев ответил на вопрос о трансферных планах грозненцев.

«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа», — приводит Sport24 слова Газаева.

Также он рассказал, с какими игроками клуб собирается продлить контракты.

«Наш клуб намерен продлить контракты с Тимофеевым, Тодоровичем и еще некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта Богосаваца, то он еще действует полтора года», — добавил спортивный директор.

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.