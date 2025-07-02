Николаев: «Самое главное, что Карасев хочет вернуться на свой прежний уровень, к которому все мы привыкли»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу судьи Сергея Карасева в предыдущем сезоне.

«Сергей сам признает, что это не лучший его сезон. Были ошибки, которые трудно объяснить. Но так бывает. В любом случае карьера Карасева заслуживает большого уважения. Он поработал на самых крупных турнирах. Карасев сам сказал, что хочет продолжать карьеру, несмотря на возраст. Самое главное, что он хочет вернуться на свой прежний уровень, к которому все мы привыкли», — сказал Николаев «СЭ».

По результатам ежегодного опроса «СЭ» лучшим арбитром предыдущего сезона был признан Кирилл Левников.