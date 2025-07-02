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Судейство

Николаев: «Самое главное, что Карасев хочет вернуться на свой прежний уровень, к которому все мы привыкли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу судьи Сергея Карасева в предыдущем сезоне.

«Сергей сам признает, что это не лучший его сезон. Были ошибки, которые трудно объяснить. Но так бывает. В любом случае карьера Карасева заслуживает большого уважения. Он поработал на самых крупных турнирах. Карасев сам сказал, что хочет продолжать карьеру, несмотря на возраст. Самое главное, что он хочет вернуться на свой прежний уровень, к которому все мы привыкли», — сказал Николаев «СЭ».

По результатам ежегодного опроса «СЭ» лучшим арбитром предыдущего сезона был признан Кирилл Левников.

Кирилл Левников.Левников — лучший судья сезона в России. У Кирилла не нашлось конкурентов
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Футбол
Алексей Николаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Зенит

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Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Ахмат

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Илья Рожков
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Рубин

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