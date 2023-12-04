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Сегодня, 16:04

Деменко указал, как должен был реагировать судья на конфликт Абаскаля с Беришей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение об инциденте с участием главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля и полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

«Конечно, Абаскаль не сдержался. Но его действительно спровоцировал Бериша. На мой взгляд, удалить должны были обоих. Эмоции во время матча переполняют, но тренер обязан держать себя в руках. А Абаскаль не сумел. Думаю, он понимает, что поступил неправильно и должен был оставаться с командой. Но и наставника тоже можно понять. Я подобное вообще вижу первый раз», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11359616-demenko-ukazal-kak-dolzhen-byl-reagirovat-sudya-na-konflikt-abaskalya-s-berishej.html
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Оганесян считает, что «Оренбург» мог выиграть у «Краснодара»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
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 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Зенит
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