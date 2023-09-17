Деменко полагает, что на Хохлова в «Сочи» оказывалось давление

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко отреагировал на увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — цитирует Деменко RT.

17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Хохлов покинул пост главного тренера команды. Его место занял Александр Точилин, который уже возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

На данный момент сочинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 8 туров.