Деменко считает, что победа над «Сочи» улучшит настроение в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ между московской командой и «Сочи» (1:0).

«Безусловно, у «Спартака» есть трудности, но с чем это на самом деле связано, сказать трудно. Даже в этом матче результат дался с трудом, хотя красно-белые выглядели лучше соперника. Сейчас футболисты должны освободиться от некоторого давления, которое оказывалось на них из-за неудачных результатов. Победа пришлась вовремя и должна улучшить настроение в команде», — цитирует Деменко RT.

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Сочи» располагается на 12-й строчке, имея в активе 6 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо», а сочинская команда в этот же день на выезде сыграет против «Крыльев Советов».