Дарья Карпина призвала болельщиков «Ростова» поддержать команду в непростой период
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram опубликовала снимок с болельщицами «Ростова».
Под фотографией Карпина написала, что продолжает болеть за команду и призвала болельщиков «Ростова» поддержать клуб.
«У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему.
Во имя всех этих лет, во имя прекрасных моментов (а их было много), во имя замечательных людей, которых мне подарил этот клуб, во имя двоих детей, которых я за это время родила, во имя моего первого опыта в качестве жены главного тренера. И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» — написала Карпина.
25 сентября стало известно, что пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Семин. Вместе с ним из клуба ушел его помощник Юрий Батуренко.
После 8 туров РПЛ «Ростов» занимает 15-е место, набрав 6 очков.
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