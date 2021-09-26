Дарья Карпина призвала болельщиков «Ростова» поддержать команду в непростой период

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram опубликовала снимок с болельщицами «Ростова».

Под фотографией Карпина написала, что продолжает болеть за команду и призвала болельщиков «Ростова» поддержать клуб.

«У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему.



Во имя всех этих лет, во имя прекрасных моментов (а их было много), во имя замечательных людей, которых мне подарил этот клуб, во имя двоих детей, которых я за это время родила, во имя моего первого опыта в качестве жены главного тренера. И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» — написала Карпина.

25 сентября стало известно, что пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Семин. Вместе с ним из клуба ушел его помощник Юрий Батуренко.

После 8 туров РПЛ «Ростов» занимает 15-е место, набрав 6 очков.