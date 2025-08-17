Рианчо считает, что потенциальный союз «Спартака» и Бенитеса будет успешным

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Рафаэля Бенитеса в московский клуб.

«Это великий тренер, признанный в Европе. Думаю, что он мог бы внести большой вклад в футбольную методологию «Спартака», — сказал Рианчо «СЭ».

По информации Metaratings, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. До этого он также возглавлял «Эвертон», китайский «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию».

«Спартак» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.