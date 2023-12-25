Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

DZFoot: ЦСКА хочет арендовать алжирского полузащитника Айссауи с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА намерен подписать полузащитника «УСМ Алжир» Сид Ахмеда Айссауи, сообщает издание DZFoot.

По данным источника, московский клуб хочет арендовать 18-летнего футболиста до конца сезона-2023/24 с правом выкупа за 150 тысяч долларов.

Отмечается, что армейцы уже делали предложение по игроку, но получили отказ. Улучшенное предложение красно-синих содержит пункт, согласно которому «УСМ Алжир» сможет получить процент от последующей продажи хавбека.

Айссауи перешел в «УСМ Алжир» в июле 2022 года, он выступает за молодежную команду клуба. Также он провел 6 матчей за молодежную сборную Алжира и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Холанн в роли Санта-Клауса и стильный Нойер. Как спортсмены встретили Рождество
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
O Globo: аренда Ренана у «Зенита» является наиболее привлекательным вариантом для «Реала»
Гладилин не ожидает от «Спартака» продуктивной работы на трансферном рынке
Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Пусть Дзюба поет что хочет. Главное, чтобы забивал»
Агент Талаев заявил, что «Балтика» действительно интересуется Кожемякиным
Глупость или подлость? Артем Дзюба поет в честь «Зенита»
Романцев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов считает, что фанаты «Локомотива» осудят Дзюбу за песню о «Зените»

Салихова хочет, чтобы Пруцев раскрылся как лидер
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости