DZFoot: ЦСКА хочет арендовать алжирского полузащитника Айссауи с правом выкупа

ЦСКА намерен подписать полузащитника «УСМ Алжир» Сид Ахмеда Айссауи, сообщает издание DZFoot.

По данным источника, московский клуб хочет арендовать 18-летнего футболиста до конца сезона-2023/24 с правом выкупа за 150 тысяч долларов.

Отмечается, что армейцы уже делали предложение по игроку, но получили отказ. Улучшенное предложение красно-синих содержит пункт, согласно которому «УСМ Алжир» сможет получить процент от последующей продажи хавбека.

Айссауи перешел в «УСМ Алжир» в июле 2022 года, он выступает за молодежную команду клуба. Также он провел 6 матчей за молодежную сборную Алжира и не отличился результативными действиями.