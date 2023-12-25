Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

Наумов считает, что фанаты «Локомотива» осудят Дзюбу за песню о «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал то, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба спел фанатскую песню про «Зенит».

«Дзюбе в таких вещах нужно быть осторожнее. У фанатских групп каждого клуба есть свои правила и законы. Они живут не просто так. У них очень жесткие законы, очень жесткие требования. Конечно, такие вещи Дзюба допускать не должен, потому что он вредит себе. Никому, кроме себя, он не вредит. Поссориться с фанатами — легко. А потом добиться их расположения — крайне сложно. Смородская шарфом вытерла стол на встрече с болельщиками. Шесть лет они не могли ей этого простить. «Как это так? Ты «локомотивским» шарфом стол вытираешь!». Хотя она ничего плохого там не сделала — ну разлилась чистая минералка, она смахнула эту воду шарфом. То есть фанаты не прощают даже такие мелкие вещи, и они очень жестко к этому относятся. Дзюбе нужно быть осторожнее. Я понимаю, он эпатажный человек, хочет привлекать к себе внимание разными вещами, иногда непристойными. Но это он зря сделал. Будет свист, обязательно фанаты осудят. Конечно, клуб его не накажет. Хотя в клубном кодексе есть о том, что футболист не должен работать против имиджа клуба, подрывать его авторитет. Но за это наказания от клуба не будет», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

Он также уверен, что с футболистами нужно проводить воспитательную работу.

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/naumov-fanaty-lokomotiva-obyazatelno-osudyat-dzyubu
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов назвал хорошим шагом возрождение «Спартак-2»

DZFoot: ЦСКА хочет арендовать алжирского полузащитника Айссауи с правом выкупа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости