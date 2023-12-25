Наумов считает, что фанаты «Локомотива» осудят Дзюбу за песню о «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал то, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба спел фанатскую песню про «Зенит».

«Дзюбе в таких вещах нужно быть осторожнее. У фанатских групп каждого клуба есть свои правила и законы. Они живут не просто так. У них очень жесткие законы, очень жесткие требования. Конечно, такие вещи Дзюба допускать не должен, потому что он вредит себе. Никому, кроме себя, он не вредит. Поссориться с фанатами — легко. А потом добиться их расположения — крайне сложно. Смородская шарфом вытерла стол на встрече с болельщиками. Шесть лет они не могли ей этого простить. «Как это так? Ты «локомотивским» шарфом стол вытираешь!». Хотя она ничего плохого там не сделала — ну разлилась чистая минералка, она смахнула эту воду шарфом. То есть фанаты не прощают даже такие мелкие вещи, и они очень жестко к этому относятся. Дзюбе нужно быть осторожнее. Я понимаю, он эпатажный человек, хочет привлекать к себе внимание разными вещами, иногда непристойными. Но это он зря сделал. Будет свист, обязательно фанаты осудят. Конечно, клуб его не накажет. Хотя в клубном кодексе есть о том, что футболист не должен работать против имиджа клуба, подрывать его авторитет. Но за это наказания от клуба не будет», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

Он также уверен, что с футболистами нужно проводить воспитательную работу.

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.