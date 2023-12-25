Салихова хочет, чтобы Пруцев раскрылся как лидер

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем любимом футболисте в составе московской команды.

«Что бы я пожелала «Спартаку» в 2024 году? Не пропускать завтраки. Кто мой любимый игрок «Спартака»? Соболев — по-прежнему фаворит. У меня большие надежды на скромнягу Пруцева. Хочется, чтобы Данил сделал усилие в плане личностного роста и раскрылся как лидер, способный завести команду. Каким был Верратти в «ПСЖ», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.