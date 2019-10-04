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ЦСКА поздравил Влашича с днем рождения

11:15
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ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил своего полузащитника Николу Влашича с 22-летием.

Трансфер Влашича стал самым дорогим в истории армейского клуба, он обошелся ЦСКА почти в 16 миллионов евро. Хавбек провел в составе московского клуба 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

2&nbsp;октября 2018 года. Москва. Никола Влашич забил победный гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; (Мадрид)&nbsp;&mdash; 1:0.

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