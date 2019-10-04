ЦСКА поздравил Влашича с днем рождения
11:15
ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил своего полузащитника Николу Влашича с 22-летием.
Трансфер Влашича стал самым дорогим в истории армейского клуба, он обошелся ЦСКА почти в 16 миллионов евро. Хавбек провел в составе московского клуба 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.
Сегодня 22 года исполняется полузащитнику #ЦСКА Николе Влашичу. Happy Birthday @NikolaVlai! pic.twitter.com/MX2TFwe0Jd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 4, 2019
Опрос
проголосовало: 14714Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур