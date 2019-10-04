ЦСКА поздравил Влашича с днем рождения

ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил своего полузащитника Николу Влашича с 22-летием.

Трансфер Влашича стал самым дорогим в истории армейского клуба, он обошелся ЦСКА почти в 16 миллионов евро. Хавбек провел в составе московского клуба 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.