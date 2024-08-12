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Сегодня, 06:15

Бывший полузащитник «Зенита» Афанасьев: «У команды на старте сезона очень слабые соперники»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев оценил уровень конкуренции для клуба из Санкт-Петербурга на старте сезона-2024/25.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 4 матчах.

«Я не думаю, что «Зенит» на старте сезона выглядит лучше, чем в прошлом чемпионате. Просто команды, которые попались петербуржцам, стали слабее: «Крылья», «Рубин», даже «Ростов»... «Зенит» остался на том же уровне. Просто ребята более концентрированно подходят к каждому матчу. В том сезоне была какая-то расхлябанность. Только на финише поняли, что золото у них могут увести, и тогда завелись. Сейчас с самого начала решили играть на полную», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Химками» 18 августа.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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16
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10.08 17:30
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