ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко

ЦСКА вывел бывшего главного тренера команды, Виктора Гончаренко из заявки на Тинькофф-РПЛ.

В списке работников команды на официальном сайте лиги отсутствует имя белорусского специалиста и должность главного тренера.

ЦСКА сообщил об увольнении Гончаренко 22 марта. 23 марта армейцы объявили о назначении новым главным тренером команды бывшего нападающего красно-синих Ивицы Олича.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.