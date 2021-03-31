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ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко

12:43
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Список работников команды.
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА вывел бывшего главного тренера команды, Виктора Гончаренко из заявки на Тинькофф-РПЛ.

В списке работников команды на официальном сайте лиги отсутствует имя белорусского специалиста и должность главного тренера.

ЦСКА сообщил об увольнении Гончаренко 22 марта. 23 марта армейцы объявили о назначении новым главным тренером команды бывшего нападающего красно-синих Ивицы Олича.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.

Список работников команды.
Список работников команды.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/clubs/pfc-cska

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