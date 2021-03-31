ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко
12:43
ЦСКА вывел бывшего главного тренера команды, Виктора Гончаренко из заявки на Тинькофф-РПЛ.
В списке работников команды на официальном сайте лиги отсутствует имя белорусского специалиста и должность главного тренера.
ЦСКА сообщил об увольнении Гончаренко 22 марта. 23 марта армейцы объявили о назначении новым главным тренером команды бывшего нападающего красно-синих Ивицы Олича.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 23 туров.
Список работников команды.
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