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Агент Плеа прокомментировал новость об интересе «Зенита» к форварду

Роман Шишов
Корреспондент

Агент Стефан Курбис, представляющий интересы нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Я никогда не комментирую подобную информацию. Все вопросы к спортивным директорам «Зенита» и «Боруссии», — цитирует Курбиса Sport24.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые уже запросили у немецкого клуба информацию по 28-летнему французу, на которого также претендует «Ньюкасл».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-19-agent-plea-otreagiroval-na-novost-ob-interese-zenita-k-forvardu
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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 - : -
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 - : -
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