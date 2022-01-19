Агент Плеа прокомментировал новость об интересе «Зенита» к форварду

Агент Стефан Курбис, представляющий интересы нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Я никогда не комментирую подобную информацию. Все вопросы к спортивным директорам «Зенита» и «Боруссии», — цитирует Курбиса Sport24.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые уже запросили у немецкого клуба информацию по 28-летнему французу, на которого также претендует «Ньюкасл».