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Сегодня, 21:25

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

Руслан Минаев
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ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью — 1:1. 20 апреля 2025 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 1:1.

У армейцев на 69-й минуте отличился Секу Койта. У самарцев спустя четыре минуты счет сравнял Иван Сергеев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Виллиана Роши (ЦСКА) на Владиславе Шитове («Крылья Советов»). Главный арбитр матча Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 27 очками — на 11-й строчке.

26 апреля ЦСКА сыграет на выезде со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ, «Крылья Советов» примут «Оренбург» 27 апреля.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Крылья Советов»: видео голов матча 25-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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