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Чалов прокомментировал свой хет-трик в матче с «Ростовом»

22:13
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Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей игре в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ростова». В этой игре он сделал хет-трик.

«Почему так много бил? На каждую игру такая задача, — сказал Чалов в эфире канала «Матч премьер». —  Просто получилось забить больше, чем обычно. Была ударная позиция — надо бить. Сегодня все ребята настроились перед отпуском. Хотели порадовать наших болельщиков и наши семьи.

Слухи об отставке Гончаренко? Мы внимания на это не обращали. Мы отстранились от этого. Наше дело — играть в футбол. Второе место? Мы потеряли очень много очков. Мы не можем позволить себе терять столько, если на что-то рассчитываем. Спокойно отдохнем и будем биться. Будем ли мы биться за чемпионство? У нас всегда самые высокие задачи".

Московские армейцы занимают второе место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. У лидирующего «Зенита» 41 очко.

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