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Бывший топ-менеджер «Локо»: «Лесовой? Николичу больше понравился Мостовой»

05:12
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Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о том, что клуб рассматривал трансфер Даниила Лесового из тульского «Арсенала».

— Вы говорите, что дорогие россияне вам не подходили. Но «Динамо», например, за 1,8 миллиона евро купило Лесового, которого недавно вызвали в сборную. Не интересовал такой вариант?

— Он был в наших списках, но Николич не одобрил. Ему больше нравился Мостовой. Тогда еще было непонятно, вернет ли его «Зенит» из аренды. К тому же Андрей — выпускник академии «Локомотива». В итоге не сложилось.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.

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