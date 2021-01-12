Бывший топ-менеджер «Локо»: «Лесовой? Николичу больше понравился Мостовой»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о том, что клуб рассматривал трансфер Даниила Лесового из тульского «Арсенала».

— Вы говорите, что дорогие россияне вам не подходили. Но «Динамо», например, за 1,8 миллиона евро купило Лесового, которого недавно вызвали в сборную. Не интересовал такой вариант?

— Он был в наших списках, но Николич не одобрил. Ему больше нравился Мостовой. Тогда еще было непонятно, вернет ли его «Зенит» из аренды. К тому же Андрей — выпускник академии «Локомотива». В итоге не сложилось.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.