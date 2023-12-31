Бывший гендиректор «Динамо»: «То, что Газзаев должен был возглавить «Фоджу», — чистейшая правда. Но не повезло»

Бывший гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» подтвердил, что Валерий Газзаев в 1993 году уже был почти назначен главным тренером «Фоджи», выступавшей тогда в серии А.

— Недавно Газзаев рассказал мне историю — после победы его «Динамо» над «Торино» в 1992 году им заинтересовался президент «Фоджи». Он прилетел в Москву, подписал с Газзаевым предварительный контракт и потребовал за четыре месяца выучить итальянский. Но незадолго до приезда тренера президента отправили за решетку, и все сорвалось.

— Чистейшая правда! Тот матч «Торино» — «Динамо» перевернул представление о бело-голубых в Европе — ведь туринский клуб в предыдущем сезоне дошел до финала Кубка УЕФА и только по правилу выездного гола проиграл там «Аяксу». За них играли такие известные футболисты, как бельгиец Шифо, бразилец Касагранде. И я сидел там на скамейке «Динамо»! Настолько Валерий Георгиевич верил, что я приношу удачу. На скамейке могло находиться десять человек, а нас было 12. Газзаев убрал второго доктора и еще кого-то, а меня оставил. Мы выиграли — 2:1, и прошли дальше, итальянцы офигели от блестящей игры динамовцев, а «СЭ» вышел с шапкой на первой полосе «Динамит под «Торино».

Газзаев после этого на Апеннинах приобрел большую популярность. Мой друг Леонид Харитонов, который перевел исповедь Августина и знал итальянский лучше русского, начал преподавать ему итальянский, и все шло достаточно неплохо. Но «Фоджа» была специфическим клубом с юга Италии, и президенты там были соответствующие. Газзаев мог и должен был работать в серии А. Полномочия там ему дали бы широкие. Полагаю, он мог сделать там хорошую карьеру. Но не повезло.