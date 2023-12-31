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Бывший гендиректор «Динамо»: «То, что Газзаев должен был возглавить «Фоджу», — чистейшая правда. Но не повезло»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Газзаев.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Бывший гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» подтвердил, что Валерий Газзаев в 1993 году уже был почти назначен главным тренером «Фоджи», выступавшей тогда в серии А.

— Недавно Газзаев рассказал мне историю — после победы его «Динамо» над «Торино» в 1992 году им заинтересовался президент «Фоджи». Он прилетел в Москву, подписал с Газзаевым предварительный контракт и потребовал за четыре месяца выучить итальянский. Но незадолго до приезда тренера президента отправили за решетку, и все сорвалось.

— Чистейшая правда! Тот матч «Торино» — «Динамо» перевернул представление о бело-голубых в Европе — ведь туринский клуб в предыдущем сезоне дошел до финала Кубка УЕФА и только по правилу выездного гола проиграл там «Аяксу». За них играли такие известные футболисты, как бельгиец Шифо, бразилец Касагранде. И я сидел там на скамейке «Динамо»! Настолько Валерий Георгиевич верил, что я приношу удачу. На скамейке могло находиться десять человек, а нас было 12. Газзаев убрал второго доктора и еще кого-то, а меня оставил. Мы выиграли — 2:1, и прошли дальше, итальянцы офигели от блестящей игры динамовцев, а «СЭ» вышел с шапкой на первой полосе «Динамит под «Торино».

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

Газзаев после этого на Апеннинах приобрел большую популярность. Мой друг Леонид Харитонов, который перевел исповедь Августина и знал итальянский лучше русского, начал преподавать ему итальянский, и все шло достаточно неплохо. Но «Фоджа» была специфическим клубом с юга Италии, и президенты там были соответствующие. Газзаев мог и должен был работать в серии А. Полномочия там ему дали бы широкие. Полагаю, он мог сделать там хорошую карьеру. Но не повезло.

ФК Фоджа
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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