Быстров: «Я предвидел, что «Зенит» не будет на первом месте перед зимней паузой»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил выступление петербургской команды в первой половине сезона.

«Я предвидел, что «Зенит» не будет на первом месте перед зимней паузой. Невозможно всегда лидировать, да и другие клубы должны навязывать конкуренцию. Но главный фаворит — всегда «Зенит». Открытие аэропорта в Краснодаре никак не повлияет на чемпионскую гонку. Это лишь немного облегчит им страдания от выездных матчей», — цитирует Быстрова Sport24.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.