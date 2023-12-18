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Экс-президент «Зенита»: «Семак перестраховывается, но обвинять его в упаднических настроениях нельзя»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о возможном чемпионстве петербургского клуба.

«Зенит», конечно, будет бороться за титул во второй части сезона, но, если команда не улучшит игру, выиграть его будет крайне сложно. На первое место способны претендовать и «Динамо», и «Спартак», не говоря уже о «Краснодаре». Плюс «Локомотив». Но у «Динамо» больше шансов — видно, что они играют с настроением, какая-то «живинка» появилась с приходом Лички, чувствуется тренерская рука.

Семак, помимо того, что хороший тренер, еще и хороший политик. Подстелить соломку не преминет, как говорится. С другой стороны, он говорит объективные вещи: состав «Зенита» изменился? Изменился. Не усилился? Не усилился. Мы в гонке, но, как сложится, я не знаю, дает понять Семак. Он перестраховывается, но обвинять его в упаднических настроениях нельзя. И не надо забывать, каких успехов добился Семак с «Зенитом» и какой другой тренер так долго работал в клубе", — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-prezident-zenita-nel-zya-obvinyat-semaka-v-upadnicheskih-nastroeniyah/
Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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2.03 00:00
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