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17 декабря, 23:34

Гладилин считает, что «Спартак» сыграл ниже своих возможностей в первой части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отказался выделять кого-то из игроков красно-белых после первой части сезона РПЛ.

«Я кого-то именно выделить не стану, потому что, в принципе вся команда сыграла ниже своих возможностей. Кого-то выделять, кого-то опускать мне не хотелось бы», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 30 очками ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Гильермо Абаскаля на своем поле обыграла «Крылья Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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