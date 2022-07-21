Быстров не считает Вендела ключевым игроком «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта Вендела с питерским клубом.

«Зенит» продлил контракт с Венделом, значит, они на него рассчитывают. Если игрок хочет выступать за эту команду, а у клуба есть возможность его продлить, то почему нет? Он выиграл конкуренцию у других футболистов с российским паспортом, значит, будет играть в основе. Вендел — ключевой игрок «Зенита» сейчас? Нет. Он хороший игрок основы, но не ключевой», — сказал Быстров «СЭ».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

23.07.2022 | Краснодар - Спартак