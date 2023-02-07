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Булыкин заявил, что Дзюба и Смольников принесли бы пользу «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в стан железнодорожников.

«Я думаю, безусловно это будет усилением для «Локомотива», если у них будет мотивация. Если контракт подпишут на полгода за небольшие деньги, то они смогут помочь команде. Дзюба и Смольников — хорошие футболисты, за счет опыта принесут пользу команде. Как минимум добавят конкуренции и глубины состава, но, я думаю, что они еще смогут себя показать. Конечно, они помогут, чтобы вышли из этой опасной зоны в таблице», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Ломотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» сообщил, что окончательное решение о подписании клубом контрактов с Дзюбой и Смольниковым будет принято по итогам медицинского обследования.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dzyuba-i-smolnikov-khoroshie-futbolisty-za-schyot-opyta-prinesut-polzu-lokomotivu-226048/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Игорь Смольников
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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