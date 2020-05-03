Борис Игнатьев: «В России нет своей философии подготовки футболистов»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о проблемах детско-юношеского футбола в стране.

— Проблема не только в невысоком профессиональном уровне тренерского состава, но и в отсутствии ответственности за содеянное, — цитирует Игнатьева «Спорт иук-энд». — Ведь здесь не школа: отец не придет и не спросит. У нас нет своей философии подготовки футболистов. Надо признать, что на это влияют некоторые объективные факторы. Речь — и о низком уровне заработной платы, и о слабой материально-технической базе.

В Испании все строится иначе. Философия заключается в подготовке одного конкретного игрока. Если опять провести параллель с общеобразовательной школой, то в футболе мы же не целый класс должны выпускать, а одного Ломоносова. Мы же не юношескую команду будем продвигать дальше — нам нужны один-два игрока, которые раскроются на взрослом уровне. Именно за этих игроков тренеры должны получить деньги и за счет этого выстраивать свою жизнь. Оценка и оплата труда должны исходить из количества футболистов, подготовленных для команды мастеров, сборной страны. Это очень важно. А сегодня получается так: берет тренер мальчиков, тренирует, а проходит десять, даже тридцать лет, и выясняется, что ни одного человека он не подготовил для команды мастеров. Ушел на пенсию — и спроса с этого тренера никакого.

Возьмем Бельгию. В какой-то момент они почувствовали, что в их футболе плохи дела. И приняли директивное решение, что все юношеские команды в обязательном порядке играют в три нападающих, прессингуют на чужой половине поля. Это было сделано для того, чтобы вырастить хороших нападающих. И у них пошло! Сейчас мы видим, как играет сборная Бельгии в атаке, ее форварды очень ценятся во всем мире. Мы недавно прочувствовали их силу на себе. Вот это подход!

Тренера юношеской сборной нельзя увольнять за одну неудачу

Если мы сами не садимся за круглый стол и не говорим, что нам нужно сделать, то ничего не поменяется. Мы должны четко обозначить вертикаль от самой детской школы до сборной страны. Сейчас за неудачный результат могут уволить тренера юношеской команды. Я работал 19 лет тренером юношеских сборных. Несколько лет я только приобщался к познанию предмета — меня стал знать народ в стране. Звонил тренерам команд от Владивостока до Калининграда, они мне рекомендовали того или иного игрока. Если таковых не было, они несли передо мной ответственность. А сейчас тренера юношеской сборной выгоняют за неудачу в одном цикле.