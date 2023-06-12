Гинер ответил на вопрос о будущем Эджуке: «Пока никаких планов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Чидера Эджуке.

«Планы по будущему Эджуке? Пока никаких. Еще не думали. Какой самый вероятный вариант? Без вариантов. Разберемся, тогда скажу», — сказал Гинер «СЭ».

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал 3 голевые передачи в 16 матчах.