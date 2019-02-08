Айртон рассказал о разнице между футболом "Спартака" и бразильских клубов

Защитник "Спартака" Айртон заявил, что красно-белые стремятся играть в быстрый футбол. 21-летний бразилец, ранее выступавший за "Флуминенсе", добавил, что ощущает разницу в скоростях.

- Разница в скоростях. "Спартак" стремится играть в быстрый футбол, делая минимум касаний, - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Надеюсь, у меня получается, хотя со стороны виднее. В любом случае сделаю все, чтобы освоить такой стиль еще лучше и весной никого не разочаровать.

Напомним, Айртон присоединился к красно-белым 17 декабря 2018 года. Он провел 3 матча за "Спартак" на турнире в Катаре и забил 1 гол.

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