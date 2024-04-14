Аршавин: «Рано или поздно Абаскаля уберут. Если зимой его оставили, то уже без разницы когда»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

13 апреля красно-белые проиграли на выезде «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Говорили перед матчем, что «Сочи» выиграет. Ситуация с Абаскалем? Мне вообще все равно. Рано или поздно его уберут. Если его зимой оставили, то уже без разницы. А кого поставить? Если бы точно определились, кого взять, — тогда бы поменяли тренера. Мне кажется, у «Спартака» нет решения по новой кандидатуре», — сказал Аршавин «СЭ».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.