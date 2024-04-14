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Сегодня, 14:15

Аршавин: «Рано или поздно Абаскаля уберут. Если зимой его оставили, то уже без разницы когда»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

13 апреля красно-белые проиграли на выезде «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Говорили перед матчем, что «Сочи» выиграет. Ситуация с Абаскалем? Мне вообще все равно. Рано или поздно его уберут. Если его зимой оставили, то уже без разницы. А кого поставить? Если бы точно определились, кого взять, — тогда бы поменяли тренера. Мне кажется, у «Спартака» нет решения по новой кандидатуре», — сказал Аршавин «СЭ».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Андрей Аршавин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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