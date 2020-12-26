Аршавин, Давыдов и Зырянов обратились к врачам Петербурга, борющимся с коронавирусом

Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов, а также игроки молодежной и женской команд «Зенита» обратились к медработникам Петербурга, которые несмотря ни на что продолжают борьбу с пандемией COVID-19.



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