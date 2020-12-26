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Аршавин, Давыдов и Зырянов обратились к врачам Петербурга, борющимся с коронавирусом

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Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов и Константин Зырянов, а также игроки молодежной и женской команд записали видеообращение медицинским работникам Санкт-Петербурга. Представители чемпионов России поблагодарили врачей, которые родолжают борьбу с пандемией коронавируса.

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