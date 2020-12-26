Аршавин, Давыдов и Зырянов обратились к врачам Петербурга, борющимся с коронавирусом
Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов и Константин Зырянов, а также игроки молодежной и женской команд записали видеообращение медицинским работникам Санкт-Петербурга. Представители чемпионов России поблагодарили врачей, которые родолжают борьбу с пандемией коронавируса.
Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов, а также игроки молодежной и женской команд «Зенита» обратились к медработникам Петербурга, которые несмотря ни на что продолжают борьбу с пандемией COVID-19.— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 26, 2020
Спасибо! С Новым годом!#ПразднуемВместе: https://t.co/Q7PQMIBrmO pic.twitter.com/1Kt7WN44RU
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