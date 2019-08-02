Александр Васютин: "Малафеев все время помогал советами"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал, что Вячеслав Малафеев​ подсказывал ему. Он с 2013 года привлекался к тренировкам с основой сине-бело-голубых.

– Когда вас впервые привлекли к тренировкам с основным составом?

– Во времена Спаллетти, 2013 год. Тогда кто-то из вратарей вроде бы получил травму. Позвонил Михаил Юрьевич Бирюков и позвал на тренировки основы. Был мандраж, конечно, но я был готов.

– Это были ваши первые тренировки с Малафеевым?

– Ну, бывали мероприятия, на которых надо было пробить пенальти Вячеславу. Я один раз ему даже забил – и он вручил мне перчатки в качестве приза. А тренировки с основой тогда были первыми. Малафеев замечательно относился ко мне, всегда очень по-доброму. Подсказывал, советовал по деталям: "Расслабься", "Не зажимайся", "Полшага вправо", "Полшага влево". Он все время помогал советами. (Гоша Чернов)

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