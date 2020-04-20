Александр Медведев: «Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возобновлении сезона без зрителей.

— На первом месте все равно стоит доигрывание чемпионата, — отметил Медведев. — И если придется делать это без зрителей, то такой вариант лучше, чем не играть вообще. Давайте сейчас дождемся, когда команда начнет тренироваться и станут понятны сроки возобновления сезона. Количество людей, вовлеченных в проведение матчей без зрителей, не такое большое, включая телевидение и всех остальных. Но все равно для этого пандемия должна пойти на спад.

— Может, стоит рассмотреть возможность принимать решение каждому конкретному региону? Ведь в условном Екатеринбурге заболевших меньше, чем в той же Москве.

— Под одну гребенку всех не причесать, согласен. Но у регионов своя специфика распространения вирусной инфекции. К сожалению, мы видим массовые случаи заболевания в медицинских учреждениях как раз в Екатеринбурге. Так что в первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Лучше переждать.

— Реально провести остаток сезон с середины июня по середину июля?

— Возможно. Хотелось бы пораньше, конечно. Но для этого футболистам нужно минимум две недели поработать. 1 июня можно приступить к командным тренировкам. Получается, май станет решающим. (Дмитрий Зимин)

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видит смысла проводить матчи без зрителей.

Леонид Федун: «Какой смысл доигрывать сезон без зрителей?! На организацию матча потратим 20 миллионов, а отдача — ноль!»