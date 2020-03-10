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Александр Кокорин: «Желания возвращаться в «Зенит» вообще нет»

14:10
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал о том, что не хочет возвращаться в команду из Санкт-Петербурга.

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Можно ли сказать, что при этом руководстве Александр Кокорин не вернется в «Зенит»?

— На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA/videos

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