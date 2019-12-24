Александр Дюков: «Нужна реформа чемпионата, чтобы было больше матчей»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС высказался о возможной реформе чемпионата России.

— Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше, и было больше высокоинтенсивных матчей, — сказал Дюков. — Мы в РФС за любой кипеш кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах. Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства. Что касается возможной реформы Кубка России, то будем смотреть, какое решение примет РПЛ. Если реформ не будет, увеличим число матчей за счет Кубка. Считаю, что можно больше играть в летнее время, там есть окна. Можно начинать чемпионат в конце июня-начале июля. (Дмитрий Гирин)