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Александр Алаев: «Шансы на возвращение футбола высокие»

19:35
Стадион «РЖД Арена» в Черкизове. Игра вернется? Фото Фото — Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «РЖД Арена» в Черкизове. Игра вернется? Фото Фото — Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможность возобновления сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

— На мой взгляд, шансы на возвращение футбола высокие, — сказал Алаев в эфире передачи «После футбола». — Призываю прекратить дискуссии, возвращать ли футбол. Нам надо его вернуть. Последнее слово — за государственными институтами, но мы должны сделать все зависящее от нас.

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