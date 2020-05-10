Александр Алаев: «Шансы на возвращение футбола высокие»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможность возобновления сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

— На мой взгляд, шансы на возвращение футбола высокие, — сказал Алаев в эфире передачи «После футбола». — Призываю прекратить дискуссии, возвращать ли футбол. Нам надо его вернуть. Последнее слово — за государственными институтами, но мы должны сделать все зависящее от нас.