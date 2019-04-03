Алана Мамаева и Дарья Валитова покинули здание Пресненского районного суда

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана и гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова покинули здание Пресненского районного суда после заседания суда по делу их мужей. Обе не стали давать никаких комментариев.

В среду, 3 апреля, состоялось первое судебное заседание по существу предъявленного обвинения нападающему "Зенита" Александру Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, брату форварда Кирилла, а также детскому тренеру Александру Протасовицкому по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

По результатам заседания подсудимые оставлены под стражей до 25 сентября. Следующее заседание состотся 9 апреля.

#КокоринМамаев Алана Мамаева и Дарья Валитова покинули здание суда. Никаких комментариев pic.twitter.com/YKnG5zlJ7I

Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 9 апреля