Акинфеев поддержал Магнуссона, получившего тяжелую травму

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал травмированного защитника команды Хердура Магнуссона.

В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) 28-летний исландский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Ему предстоит операция.

«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое. Терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!» — написал Акинфеев в Instagram.

4 апреля Магнуссон был заменен на 70-й минуте встречи «Тамбов» — ЦСКА. Игрок не мог продолжить встречу, его унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Магнуссон провел 28 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал две результативные передачи.