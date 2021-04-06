Акинфеев поддержал Магнуссона, получившего тяжелую травму
17:50
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал травмированного защитника команды Хердура Магнуссона.
В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) 28-летний исландский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Ему предстоит операция.
«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжелые травмы и понимаю, что это такое. Терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждем!» — написал Акинфеев в Instagram.
4 апреля Магнуссон был заменен на 70-й минуте встречи «Тамбов» — ЦСКА. Игрок не мог продолжить встречу, его унесли с поля на носилках.
В текущем сезоне Магнуссон провел 28 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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